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أريان سبيس تطلق صاروخا فضائيا بنجاح بعد حادث تحطم في نوفمبر

07:57 ص الثلاثاء 17 أغسطس 2021
أريان سبيس تطلق صاروخا فضائيا بنجاح بعد حادث تحطم في نوفمبر

أريان سبيس

باريس-(د ب أ):

أطلقت شركة الفضاء الأوروبية "أريان سبيس" صاروخا حاملا من طراز "فيجا" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وهو الثاني الذي يذهب إلى الفضاء في أعقاب حادث تحطم في نوفمبر الماضي.

وقالت أريان سبيس إن الصاروخ انطلق من الميناء الفضائي في كورو، بجويانا الفرنسية الساعة 0147 بتوقيت جرينتش.

وكان الصاروخ يحمل قمر الرصد الاصطناعي للأرض "بلياديس نيو 4" وأربعة أقمار اصطناعية علمية.

وقد تم إطلاق الأقمار الاصطناعية جميعها بنجاح في الفضاء، وفقا لما أكدته أريان سبيس على تويتر.

أريان سبيس صاروخ الفضاء أقمار اصطناعية

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