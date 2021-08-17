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الهند تسجل أقل حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ منتصف مارس

07:54 ص الثلاثاء 17 أغسطس 2021
الهند تسجل أقل حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ منتصف مارس

الهند فيروس كورونا

نيودلهي-(أ ش أ):

سجلت الهند 25 ألفاً و166 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية في أقل حصيلة إصابات يومية منذ 154 يوما، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 32 مليوناً و250 ألفاً و679 شخصاً.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الثلاثاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 437 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 432 ألفاً و79 شخصاً.

وأفادت بأن 36 ألفاً و830 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 31 مليوناً و448 ألفاً و754 حالة،ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 369 ألفاً و846 حالة وهي الإحصائية الأفل من 146 يوما.

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الهند فيروس كورونا نيودلهي وزارة الصحة الهندية

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16625

إجمالي الوفيات

234250

إجمالي المتعافين

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