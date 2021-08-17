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البنتاجون: القوات الأمريكية تقتل شخصين في مطار كابول ردا على إطلاق النار عليها

04:39 ص الثلاثاء 17 أغسطس 2021
البنتاجون: القوات الأمريكية تقتل شخصين في مطار كابول ردا على إطلاق النار عليها

القوات الأمريكية

واشنطن-(أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، أن قواتها قتلت شخصين مسلحين في مطار العاصمة الأفغانية كابول، ردا على إطلاقهما النار على الجنود الأمريكيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي الإثنين-الثلاثاء، إنه كان هناك حادثان أمنيان في مطار حامد كرزاي الدولي بكابول تعرضت فيه القوات الأمريكية لإطلاق النار، وقد رد الجنود مما أسفر عن مصرع شخصين، وليس هناك مؤشر على أن القتيلين كانا من طالبان، قائلا: "رغم أن مهمة القوات الأمريكية في المطار ليست قتالية، لكن الدفاع عن النفس حق أصيل للقوات".

ويأتي هذا مع استئناف الولايات المتحدة عملياتها المتوقفة مؤقتا في المطار بعد إخلاء مدرج الطائرات من تزاحم الأشخاص من الأفغان عليه الذين تدفقوا عليه فرارا من الأوضاع الراهنة.

هذا المحتوى من

Asha
القوات الأمريكية البنتاجون مطار كابول أفغانستان إطلاق النار

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