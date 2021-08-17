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بريطانيا: لقاحات كورونا لا تؤثر على الخصوبة أو الإنجاب

03:41 ص الثلاثاء 17 أغسطس 2021
بريطانيا: لقاحات كورونا لا تؤثر على الخصوبة أو الإنجاب

لقاح كورونا

لندن-(د ب أ):

ذكرت هيئة طبية بريطانية أنه لا يوجد دليل حتى الآن يشير إلى أن لقاحات كوفيد-19 ستؤثر على الخصوبة أو القدرة على الإنجاب.

وأفادت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية أنه لا يوجد نمط من أي تقارير حتى الآن يشير إلى أن أيا من اللقاحات المستخدمة في المملكة المتحدة تزيد من خطر الإجهاض أو ولادة جنين ميت.

وفي تحديث نُشر أمس الإثنين، قالت الوكالة: "لا يوجد دليل يشير إلى أن لقاحات كوفيد-19 ستؤثر على الخصوبة والقدرة على الإنجاب"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأضافت أنه "لا يوجد نمط من التقارير يشير إلى أن أي من لقاحات كوفيد-19 المستخدمة في المملكة المتحدة تزيد من خطر التشوهات الخلقية أو مضاعفات الولادة. "​

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