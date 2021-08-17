بلجيكا ترسل طائرات عسكرية إلى مطار كابول لإجلاء رعاياها

بروكسل - (د ب أ)

أعلنت وزيرة خارجية بلجيكا صوفي ويلمز أن بلادها سترسل طائرات عسكرية إلى مطار كابول "في أقرب وقت ممكن" لإجلاء نحو 100 مواطن بلجيكي أو أفراد عائلاتهم الأفغان.

وأضافت ويلمز في تغريدة على موقع "تويتر" أن تلك المجموعة أبلغت السلطات البلجيكية بأنها تريد مغادرة كابول، بعد سقوط المدينة في أيدي مسلحي حركة طالبان.

واختتمت وزيرة الخارجية تصريحاتها قائلة: "تتحمل دولتنا مسؤولية إعادتهم بأكثر الطرق أمانًا".