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الحكومة العراقية تؤكد تميز العلاقات مع سوريا

12:35 ص الثلاثاء 17 أغسطس 2021
الحكومة العراقية تؤكد تميز العلاقات مع سوريا

حسن ناظم

بغداد - (أ ش أ):

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقى حسن ناظم، أن سوريا تعد دولة جارة ولنا علاقات مميزة واساسية معها، لكن الحكومة العراقية لم توجه دعوة لسوريا للمشاركة في قمة دول الجوار المزمع عقدها بالعاصمة العراقية بغداد، نافيا مجددا ما تم تداولته فى بعض المواقع بشأن ذلك .

وذكرت وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان ذلك جاء عقب اجتماع مجلس الوزراء العراقى في نينوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفي الكاظمى الذى يزور المحافظة للمرة الثانية خلال عهد الحكومة الحالية، مشيرا الى أن "نينوى تحظى بأهمية وأولوية في مشاريع الحكومة، نظرا لما تعرضت له من دمار وخراب في ابان سيطرة داعش الارهابي".

حسن ناظم سوريا بغداد الحكومة العراقية العراق

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