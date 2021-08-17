Masrawy logo white

قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يلتقي قادة طالبان

12:03 ص الثلاثاء 17 أغسطس 2021
قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يلتقي قادة طالبان

الجنرال كينيث ماكينزي

واشنطن - (د ب أ)

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن قائد القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال كينيث ماكينزي، التقى مع أعضاء من قيادة حركة طالبان الأفغانية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي إن ماكينزي أوضح لأعضاء الحركة أن أي هجوم على القوات الأمريكية أو تعطيل لعمليات الإجلاء بمطار كابل سيواجه برد قوي.

وأوضح كيربي أن هناك حاليًا نحو 2500 جندي ينتشرون في مطار كابل، مشيرًا إلى أنه من المفترض تواجد حوالي 6000 جندي أمريكي في الموقع في غضون الأيام القليلة المقبلة.

كينيث ماكينزي طالبان طالبان تحكم أفغانستان حركة طالبان البنتاجون

الخبر التالى:

الحكومة العراقية تؤكد تميز العلاقات مع سوريا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
107

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

136

متعافون اليوم

285465

إجمالي الإصابات

16625

إجمالي الوفيات

234250

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| 6 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا