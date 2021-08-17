قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يلتقي قادة طالبان

واشنطن - (د ب أ)

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن قائد القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال كينيث ماكينزي، التقى مع أعضاء من قيادة حركة طالبان الأفغانية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي إن ماكينزي أوضح لأعضاء الحركة أن أي هجوم على القوات الأمريكية أو تعطيل لعمليات الإجلاء بمطار كابل سيواجه برد قوي.

وأوضح كيربي أن هناك حاليًا نحو 2500 جندي ينتشرون في مطار كابل، مشيرًا إلى أنه من المفترض تواجد حوالي 6000 جندي أمريكي في الموقع في غضون الأيام القليلة المقبلة.