البنتاجون: لا يمكن الكشف عن مكان الرئيس الأفغاني حاليًا

وكالات

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الاثنين أنه لا يمكن الكشف عن مكان وجود الرئيس الأفغاني أشرف غني، بعدما فر من بلاده أمس إثر اجتياح طالبان للعاصمة كابول.

وقال إن بلاده لم تتوقع استسلام القوات الأفغانية دون قتال في بعض الأحيان، وأنها تدرك المخاطر التي تواجه الأفغان الذين تعاونوا معنا وسنعمل على مساعدتهم.

وأعلن البنتاجون، أن القوات الأمريكية لم تشن ضربات جوية خلال 24 ساعة الماضية لكنها يمكنها القيام بذلك إذا دعت الحاجة.