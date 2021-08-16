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واشنطن: العلاقات بين الولايات المتّحدة وأفغانستان رهن بسلوك طالبان

11:38 م الإثنين 16 أغسطس 2021
واشنطن: العلاقات بين الولايات المتّحدة وأفغانستان رهن بسلوك طالبان

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن العلاقات بين الولايات المتّحدة وأفغانستان رهن "بسلوك طالبان"، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقالت الخارجية الأمريكية، إنها ستحافظ على وجودها الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول طالما كان الوضع آمنًا.

وتفاقم الوضع في أفغانستان بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة، مع تقدم "طالبان" في المدن الكبرى. وسيطرت الحركة على جميع المعابر الحدودية، ودخلت إلى كابول وسيطرت على القصر الرئاسي.

وزارة الخارجية الأمريكية أمريكا أفغانستان طالبان حركة طالبان

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