واشنطن: العلاقات بين الولايات المتّحدة وأفغانستان رهن بسلوك طالبان

وكالات

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن العلاقات بين الولايات المتّحدة وأفغانستان رهن "بسلوك طالبان"، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقالت الخارجية الأمريكية، إنها ستحافظ على وجودها الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول طالما كان الوضع آمنًا.

وتفاقم الوضع في أفغانستان بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة، مع تقدم "طالبان" في المدن الكبرى. وسيطرت الحركة على جميع المعابر الحدودية، ودخلت إلى كابول وسيطرت على القصر الرئاسي.