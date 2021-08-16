Masrawy logo white

العاهل السعودي يوجه بمساعدة الجزائر في مواجهة الحرائق

11:06 م الإثنين 16 أغسطس 2021
العاهل السعودي يوجه بمساعدة الجزائر في مواجهة الحرائق

الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرياض - (د ب ا)

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم الإثنين حكومة المملكة بالوقوف إلى جانب الجزائر لمكافحة الحرائق.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها مساء الاثنين إنه "في ضوء ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر وروابط أخوية راسخة، فقد وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز بالوقوف إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة هذه الحرائق بما يساهم في تخفيف الآثار الناجمة عن ذلك".

وأوضح البيان، أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيقوم بإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للتخفيف عن المتضررين والمنكوبين في الجزائر.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن "بالغ الحزن والأسى لما تتعرض له الجزائر، من حوادث الحرائق وما أحدثته من خسائر بشرية ومادية".

وكانت سلطات الإنقاذ والإطفاء في الجزائر أعلنت في وقت سابق الاثنين سيطرتها على معظم حرائق الغابات الكبيرة المنتشرة في شمال البلاد، مؤكدة أنها لم تعد تشكل خطرًا على المواطنين.

وارتفع عدد القتلى إلى 69 شخصًا، على الأقل، بينهم 28 جنديا.

سلمان بن عبدالعزيز السعودية وزارة الخارجية السعودية الرياض الجزائر

الخبر التالى:

إعادة فتح مطار كابول بعد تعليق لعدة ساعات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
101

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

233

متعافون اليوم

285358

إجمالي الإصابات

234114

إجمالي الوفيات

234114

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| نتيجة الثانوية العامة| وزير التعليم يكشف حقيقة إعلان الأوائل وتسريب الدرجات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا