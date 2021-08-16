بايدن: مهمتنا في أفغانستان ليست بناء أمة

واشنطن - (أ ش أ):

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان كانت ولا زالت تتلخص في منع حدوث هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية، وليس بناء أمة أو خلق ديمقراطية موحدة ومركزية.

وأضاف بايدن، في كلمة اليوم الإثنين "أريد أن أذكر الجميع كيف وصلنا إلى هنا وماذا كانت المصالح الأمريكية في أفغانستان.. ذهبنا إلى أفغانستان قبل نحو 20 عاما بأهداف واضحة، الوصول إلى من هاجمونا في الحادي عشر من سبتمبر 2001 والتأكد من أن تنظيم القاعدة لن يستخدم أفغانستان مجددا كقاعدة لهجماته .. لقد فعلنا ذلك .. لقد قضينا على التنظيم في أفغانستان ولم نتوقف عن ملاحقة أسامة بن لادن حتى وجدناه، حدث كل هذا منذ عقد من الزمن".

وقال بايدن إن خطر الإرهاب توسع إلى ما هو أبعد من أفغانستان، ضاربا المثل بحركة الشباب في الصومال وتنظيم "داعش " في سوريا والعراق وتواجده في عدد من دول أفريقيا وآسيا.

وأضاف أن هذه التهديدات لفتت انتباه ومصادر الولايات المتحدة، مشيرا إلى إجراء الولايات المتحدة لمهمات عسكرية ضد الإرهاب في بلدان لا يوجد بها تواجد عسكري أمريكي، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستفعل هذا في أفغانستان إذا لزم الأمر.