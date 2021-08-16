المبعوث الأممي للبنان: هناك حاجه ملحة لتشكيل حكومة تتمتع بالدعم السياسي

بيروت - (أ ش أ):

قالت يوانا فرونيسكا المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان إن الانفجار المأسوي في عكار شمالي لبنان أمس وتراكم المصاعب على اللبنانيين يؤكدان الحاجة الماسة لتشكيل حكومة تتمتع بالدعم السياسي اللازم.

وأضافت فرونيسكا أن الحكومة المرتقبة عليها أن تتبنى أجندة إصلاحية حاسمة لإخراج البلاد من هذه الأزمة.

وشهدت بلدة التليل بمحافظة عكار شمالي لبنان انفجار بخزان وقود أسفر عن وفاة 28 شخصا على الأقل وإصابة 80 آخرين.

ويعاني لبنان من فراغ حكومي منذ أكثر من عام منذ استقالة حكومة حسان دياب في العاشر من أغسطس العام الماضي واستمرارها في مهمة تصريف الأعمال بصلاحيات محدودة وذلك في أعقاب انفجار ميناء بيروت البحري.

ويأمل اللبنانيون في إنجاح مهمة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي في تأليف الحكومة وذلك بعد تعثر محاولتين سابقتين خلال العام أحدهما قام بها السفير مصطفى أديب واعتذر عن استكمالها بعد قرابة 27 يوما من التكليف والآخرى قام بها رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري واعتذر بعد قرابة 9 أشهر من التكليف إثر خلافات مستمرة مع رئيس الجمهورية ميشال عون.