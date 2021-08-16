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بايدن: أنفقنا 3 تريليونات دولار في أفغانستان ولن نقاتل نيابة عن الجيش الأفغاني

10:15 م الإثنين 16 أغسطس 2021
بايدن: أنفقنا 3 تريليونات دولار في أفغانستان ولن نقاتل نيابة عن الجيش الأفغاني

جو بايدن

وكالات

رأى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، أن التهديدات الإرهابية ضد الولايات المتحدة تراجعت، مؤكدًا أن بلاده ستقوم بنشر قوات في أفغانستان لمكافحة الإرهاب أن استدعى الأمر.

وقال بايدن في كلمة مساء الاثنين بشأن الوضع في أفغانستان، إن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، هي من بدأت الحوار مع حركة طالبان، موضحًا أن إدارته كان لديها خيار بتنفيذ الاتفاق مع طالبان أو التصعيد ضد الحركة.

وأشار إلى أن بلاده سحبت قواتها من أفغانستان في الوقت المناسب، وأن القيادة السياسية في أفغانستان استسلمت وفرت من البلاد ولن تقاتل بلاده بالنيابة عن القوات الأفغانية.

وذكر أن بلاده صرفت ما يقدر بـ3 تريليونات دولار في أفغانستان، وأنها قدمت كل شيء للجيش الأفغاني، لكن لم يكن لديهم "الرغبة في القتال".

جو بايدن الولايات المتحدة الجيش الأفغاني أفغانستان حركة طالبان

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