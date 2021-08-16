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بـ"الحجاب".. مراسلة "سي إن إن" أثناء تغطيتها للأحداث من كابول (فيديو)

08:32 م الإثنين 16 أغسطس 2021
بـ"الحجاب".. مراسلة "سي إن إن" أثناء تغطيتها للأحداث من كابول (فيديو)

مراسلة سي إن إن بالحجاب

وكالات

ظهرت مراسلة شبكة "سي إن إن" الأمريكية، كلاريسا وورد، الاثنين بـ"الحجاب" و"العباءة" أثناء تغطيتها الإعلامية للوضع في محيط السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول بعد سيطرة طالبان على العاصمة.

وقالت المراسلة في تغطيتها الإخبارية، إن مسلحي طالبان سيطروا على أفغانستان ونجحوا في دخول العاصمة في ساعات، وسط احتفالات بنصرهم في شوارع كابول.

وقالت من أمام السفارة الأمريكية في كابول: "هذا مشهد لم أكن أتوقع أنني سأراه أبدًا، عدد من مسلحي طالبان، وخلفنا مباشرة السفارة الأمريكية في كابول".

وأضافت، أنهم يهتفون "الموت لأمريكا" وفي نفس الوقت ودودين للغاية في تعاملهم، معلقة: "إنه أمرًا غريبًا".

ووصفت المراسلة، الحياة داخل العاصمة الأفغانية كابول حيث يجوب مقاتلو طالبان الشوارع بعد دخولهم القصر الرئاسي في المدينة وفرار الرئيس أشرف غني من البلاد.

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