تعليق كافة الرحلات المدنية والعسكرية في مطار كابول

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الاثنين، تعليق كل الرحلات المدنية والعسكرية في مطار كابول الدولي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وذكر البنتاجون، وفقًا لـ"سكاي نيوز" أن الجنود الأمريكيون أخلوا مدارج المطار حتى لا يصاب أحد بأذى، وأنه عند استئناف الرحلات من المطار قد يصل عدد الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم يوميًا إلى 5 آلاف.

وتابع، أنه يوجد 2500 من القوات الأمريكية في مطار كابول وسيرتفع العدد بحلول الغد إلى 3000، وأن مهمتهم في أفغانستان ليست قتالية، لكن "سنقوم بالدفاع عن قواتنا تجاه أي هجوم".

وأشار إلى أن مئات الأشخاص هربوا بعيدا عن كابول، مؤكدًا أ،ه حتى الآن لا توجد حركة طيران في مطار كابول لا عسكرية ولا تجارية بسبب حالة الاكتظاظ.