مباحثات أمريكية مغربية حول الانتخابات الليبية المقررة ديسمبر المقبل

الرباط - (أ ش أ):

التقي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، السفير ريتشارد نورلاند المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا.

وقال نورلاند، خلال اللقاء، إن "بلاده تثمن عاليا الدور البناء الذي يقوم به المغرب من أجل دعم المسلسل السياسي في ليبيا".

ووصف مباحثاته مع بوريطة بأنها "بناءة جدا"، مشيرا إلى أنها تناولت العديد من المواضيع المتعلقة بالانتخابات الليبية المتوقع إجراؤها في ديسمبر المقبل، مضيفا أن الوقت قد حان لوضع الإطار الدستوري والقانوني حتى يتسنى إجراء هذه الانتخابات.