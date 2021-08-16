ألمانيا تسجل 2126 إصابة و4 حالات وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

برلين - (أ ش أ):

أظهرت بيانات معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية في ألمانيا أنه تم تسجيل 2126 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 3 ملايين و823 ألفا و139 حالة.

وأشار المعهد - حسبما نقلت صحيفة (بيلد) الألمانية، اليوم /الاثنين/ - إلى أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 91 ألفا و871 حالة، يما تعافي نحو 3 ملايين و681 ألف شخص من المرض.