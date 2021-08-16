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العفو الدولية تطالب ألمانيا بعملية إجلاء أكثر شمولاً في أفغانستان

07:08 م الإثنين 16 أغسطس 2021
العفو الدولية تطالب ألمانيا بعملية إجلاء أكثر شمولاً في أفغانستان

منظمة العفو الدولية

برلين - (د ب أ)

طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة الألمانية بأن تقوم بعملية إجلاء أكثر شمولا في أفغانستان.

وقال أمين عام المنظمة في ألمانيا ماركوس بيكو اليوم الاثنين إن المطلوب من ألمانيا يتجاوز ما تعهدت به حتى الآن.

وأوضح بيكو أنه إلى جانب الموظفين المحليين يجب حماية وإجلاء الصحفيين والمدافعين عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان "المعرضين لخطر حاد على نحو خاص، بشكل متحرر بأكبر قدر ممكن من البيروقراطية".

وأشار بيكو إلى الحاجة إلى وضع برامج إيواء واسعة النطاق على المدى القصير " فالمسألة هي سباق مع الزمن يكلف أرواحا بشرية في كل دقيقة" مشيرا إلى أن الحكومة الألمانية لا ينبغي عليها هنا أن تقتصر على مساعداتها وحسب بل يجب أن تكون جزءا من مبادرة طوارئ دولية.

منظمة العفو الدولية أفغانستان عملية إجلاء ألمانيا

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