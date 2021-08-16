الرئيس اللبناني: لن أستقيل وسأقوم بواجباتي حتى النهاية

بيروت- (د ب أ):

أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون عن أمله في تشكيل حكومة جديدة خلال الأيام المقبلة للحد من الأزمة الراهنة التي يعاني منها لبنان، وأكد أنه لا يعتزم الاستقالة من منصبه.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عنه القول اليوم الاثنين :"لن أستقيل وسأقوم بواجباتي حتى النهاية، وآمل أن تبدأ معي مرحلة إعادة إعمار لبنان نفسيا وماديا على أن يستكملها الرئيس الجديد في وقت لاحق".

واستطرد :"رئيس الجمهورية، رغم ما خسره من صلاحيات، إلا أنه شريك في تأليف الحكومة مع رئيس الحكومة المكلف، وله أن يختار من بين الأسماء المطروحة في ظل ما يتمتع به من سلطة معنوية".

وشدد على عزمه "على مواصلة محاربة الفساد"، وقال :"لن يهزني أحد إن في موقعي أو في حرصي على مواصلة ما بدأته في هذا الإطار".

وأعرب عن أمله في الحد من "الأزمة الراهنة من خلال تشكيل حكومة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم سعي البعض لعرقلة هذا التشكيل".