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أوزبكستان: أسقطنا طائرة عسكرية أفغانية لدى محاولتها انتهاك حدودنا

03:47 م الإثنين 16 أغسطس 2021
أوزبكستان: أسقطنا طائرة عسكرية أفغانية لدى محاولتها انتهاك حدودنا

أوزبكستان

طشقند- (د ب ا):

أعلنت وزارة الدفاع الأوزبكية اليوم الاثنين أنه تم إسقاط طائرة تابعة للقوات الجوية الأفغانية بواسطة نظام الدفاع الجوي الأوزبكي أثناء محاولتها انتهاك حدود البلاد الجوية أمس الأحد، وفقا لما ذكرته قناة ار تي العربية.

وذكرت القناة أن متحدثا باسم الوزارة قال "في 15 أغسطس الجاري ، قامت قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الأوزبكية في منطقة شيرآباد بولاية صرخانداريا، بإحباط محاولة عبور طائرة عسكرية أفغانية بشكل غير قانوني لحدود أوزبكستان الجوية".

وفي وقت سابق من ، اليوم كانت وزارة الدفاع الأوزبكية قد أكدت صحة التقارير الإعلامية حول تحطم طائرة تحمل شارة سلاح الجو الأفغاني في جنوب أوزبكستان أمس، مشيرة إلى أنها تتحرى تفاصيل الحادث.

أوزبكستان طائرة عسكرية أفغانية وزارة الدفاع الأوزبكية القوات الجوية الأفغانية

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