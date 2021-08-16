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متحدث باسم كرزاي: ممثلون عن حكومة أفغانستان المنهارة يجرون محادثات مع طالبان

03:45 م الإثنين 16 أغسطس 2021
متحدث باسم كرزاي: ممثلون عن حكومة أفغانستان المنهارة يجرون محادثات مع طالبان

حامد كرزاي

كابول- (د ب أ):

صرح متحدث باسم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي بأن ممثلين عن الحكومة الأفغانية المنهارة يجرون محادثات مع حركة طالبان.

وقال المتحدث يوسف ساها، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "محادثات تجري. وفي المرحلة الأولى، تم التأكيد على ضرورة حماية أرواح الأفراد وممتلكاتهم والممتلكات العامة".

ولم يتسن الحصول على تعليق من طالبان. ولا يزال توقيت المحادثات غير واضح، كما لم يتضح ما إذا كانت طالبان مهتمة بمواصلتها.

وبعد فرار الرئيس الأفغاني أشرف غني من أفغانستان أمس، أصبح الأمر متروكا لمجلس تنسيقي لتنظيم الانتقال السلمي للسلطة إلى طالبان. ويضم المجلس كرزاي، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله، والقيادي قلب الدين حكمتيار.

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