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إيران: ندعم جهود لجنة التنسيق للانتقال السلمي للسلطة بأفغانستان

03:01 م الإثنين 16 أغسطس 2021
إيران: ندعم جهود لجنة التنسيق للانتقال السلمي للسلطة بأفغانستان

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

وكالات:

أكدت إيران، اليوم الاثنين، أنها "تدعم جهود لجنة التنسيق للانتقال السلمي للسلطة بأفغانستان"، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وخلال لقائه المبعوث الصيني الخاص لأفغانستان، شياؤو يونغ، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: "طهران تدعم جهود لجنة التنسيق للانتقال السلمي للسلطة بأفغانستان، وتعتبر أن دعم هذه اللجنة يمنع تصاعد العنف و وقوع الحرب في هذا البلد".

وأضاف ظريف: "موضوع اللاجئين ونزوحهم نحو دول الجوار مهم جدا، وتجب معالجته خاصة في ظل تفشي وباء فيروس كورونا".

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