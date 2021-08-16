إيران: ندعم جهود لجنة التنسيق للانتقال السلمي للسلطة بأفغانستان

وكالات:

أكدت إيران، اليوم الاثنين، أنها "تدعم جهود لجنة التنسيق للانتقال السلمي للسلطة بأفغانستان"، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وخلال لقائه المبعوث الصيني الخاص لأفغانستان، شياؤو يونغ، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: "طهران تدعم جهود لجنة التنسيق للانتقال السلمي للسلطة بأفغانستان، وتعتبر أن دعم هذه اللجنة يمنع تصاعد العنف و وقوع الحرب في هذا البلد".

وأضاف ظريف: "موضوع اللاجئين ونزوحهم نحو دول الجوار مهم جدا، وتجب معالجته خاصة في ظل تفشي وباء فيروس كورونا".