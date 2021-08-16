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السعودية تشترط جرعتي لقاح ضد كورونا للعودة حضوريا للعام الدراسي المقبل

02:17 م الإثنين 16 أغسطس 2021
السعودية تشترط جرعتي لقاح ضد كورونا للعودة حضوريا للعام الدراسي المقبل

لقاح كورونا

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة التعليم السعودية اليوم الاثنين صدور الموافقة الملكية على آليات العودة الحضورية للعام الدراسي المقبل، حيث تقرر اشتراط الحصول على جرعتي اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم، أنه "في ما يخص التعليم الجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتعليم العام للفئات العمرية من 12 عاما فأكثر؛ يُشترط الحصول على جرعتين من اللقاح لحضور أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعات، والمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات للمرافق التعليمية، مع توجيه وزارة الصحة بتوفير كميات كافية من اللقاحات، وتوفير اللقاح لكل من لم يجده، وذلك من خلال موقع يسجل فيه لهذا الغرض"، مشددة على ضرورة أن يستكمل ذلك قبل يوم الأحد 22 أغسطس الجاري.

وأضاف البيان أن "وزارة الصحة ستقوم بتسجيل مواعيد لأخذ اللقاح آليا للطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا اللقاح ممن أعمارهم 12 عاما فأكثر".

وما يخص التعليم العام للفئة العمرية الأقل من 12 عاما؛ يُشترط الحصول على جرعتين من اللقاح لحضور المعلمين والمعلمات والعاملين في المرافق التعليمية.

وقال البيان إن الدراسة الحضورية ستعود بدءا من تاريخ وصول التغطية بجرعتين من اللقاح إلى 70% من السكان، أو 30 أكتوبر 2021، أيهما أسبق.

وكانت وزارة التعليم السعودية طبقت العام الماضي نظام الدراسة عن بُعد بسبب جائحة كورونا.

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