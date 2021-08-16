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أنقرة: استيلاء طالبان على كابول أفسد خطط تركيا لتأمين مطار أفغانستان الرئيسي

02:13 م الإثنين 16 أغسطس 2021
أنقرة: استيلاء طالبان على كابول أفسد خطط تركيا لتأمين مطار أفغانستان الرئيسي

حركة طالبان

أنقرة- (د ب أ):

تسبب استيلاء طالبان على العاصمة الأفغانية في فشل خطط تركيا لتولي الأمن في المطار الرئيسي في أفغانستان في إطار مهمة تدعمها الولايات المتحدة، وفقا لما ذكره اثنان من كبار المسؤولين الأتراك.

وقال المسؤولان إن سيطرة طالبان على البلاد جعلت من غير الواضح ما إذا كان المطار يمكن أن يظل مفتوحا كبوابة للبعثات الدبلوماسية المتبقية، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين.

وكانت طالبان قد عارضت اقتراح تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) للمساعدة في تأمين المطار.

وهيمنت مشاهد الفوضى في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول اليوم الاثنين، حيث هرع المدنيون الأفغان إليه في محاولات يائسة للانضمام إلى البعثات الأجنبية التي سوف تغادر البلاد.

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