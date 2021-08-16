محاربون بريطانيون قدامى في حرب أفغانستان: لماذا حاربنا إذا؟

لندن - أ ش أ

أعرب محاربون قدامي في بريطانيا شاركوا في الحرب الأفغانية عن استيائهم مما وصل الوضع إليه في أفغانستان متسائلين عن سبب خوض الحرب في المقام الأول إذا كانت هذه هي النتيجة في النهاية.

وتساءلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن ما هو الذي ماتوا جميعًا من أجله؟ بعد 20 عامًا ، تم التخلي عن أفغانستان في أيام وتنامت المخاوف على مترجمينا الشجعان وسط تصاعد الذعر في الاندفاع للفرار من طالبان ... تاركين أسر 457 من الجنود البريطانيين الذين ضحوا بحياتهم وهم يطرحون الأسئلة حول أسباب فقدانهم.

وأضافت الصحيفة أنه بعد احتلال القوات الغربية لأفغانستان الذي استمر 20 عامًا وأسفر عن مقتل 457 بريطانيًا وإنفاق 22 مليار جنيه إسترليني، استولت طالبان على العاصمة كابول بعد هزيمة القوات الأفغانية في أسبوع واحد فقط.

وذكرت الصحيفة أن الانهيار المذهل للنظام الأفغاني دفع أسر الجنود البريطانيين الذين لقوا مصرعهم في القتال في البلاد إلى القول إنهم شعروا أن أحبائهم قد ضحوا بحياتهم من أجل لا شيء.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان هناك تدافع يائس الليلة الماضية من قبل الآلاف من الرعايا البريطانيين والدبلوماسيين للهروب من كابول - بمساعدة طائرات سلاح الجو الملكي والمظليين.

وسط المشاهد الدرامية، كان من الواضح أن معظم موظفي سفارة المملكة المتحدة قد نُقلوا من المدينة على متن طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

ولكن بعد إغلاق مطار حامد كرزاي الدولي في كابول أمام الرحلات المدنية، كانت هناك مخاوف من أن مئات المترجمين الأفغان قد تم تركهم في اندفاع محموم للفرار. ويُعتقد أن ما يصل إلى 1000 مترجم وأفراد عائلاتهم ما زالوا في البلاد، ويحتمل أن يكونوا تحت رحمة مقاتلي طالبان المنتقمين.

وتم اتهام بريطانيا وأمريكا الليلة الماضية بالفشل المخزي والتخلي عن الشعب الأفغاني. هناك مخاوف الآن من حدوث كارثة إنسانية حيث يحاول اللاجئون الفرار من البلاد، وإعادة فرض وحشية لحكم طالبان وعودة شبكة الإرهاب العالمية للقاعدة.

وكان هناك رد فعل غاضب من أسر الجنود البريطانيين الذين لقوا حتفهم خلال العملية الأفغانية على الكيفية التي تم بها التخلي عن البلاد لتقع في أيدي طالبان. وقالت سارة آدامز، التي توفي ابنها جيمس بروسر عن عمر يناهز 21 عامًا عندما انفجرت عربته المدرعة من طراز واريور أثناء خدمته مع الكتيبة الثانية الملكية الويلزية في عام 2009 ، الليلة الماضية إنها "تسأل عن سبب تضحيته".

وقالت ويندي راينر، التي فقدت زوجها بيتر في عام 2010 عن عمر 34 عامًا فقط ، إنها شعرت "بالاشمئزاز تمامًا" ، مضيفة: "إنها مجرد صفعة كاملة على الوجه بعد كل التضحيات التي قدمها أشخاص مثل زوجي".

كما أعرب عدد من الجنود الذين فقدوا أطرافهم عن غضبهم من الوضع الذي وصلت إليه أفغانستان وسبب تضحيتهم بأطرافهم ومن أجل ماذا تعرضوا لكل هذا .