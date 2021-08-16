طالبان في كابول: العاصمة الأفغانية تتحول إلى "مدينة أشباح"

كابول- (بي بي سي):

اختفت مظاهر الحياة الطبيعية من كابول التي تحولت إلى مدينة أشباح في اليوم الثاني لسيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية وإعلانها النصر، وفقا للتقارير الواردة من هناك.

ويتجلى هذا التحول بوضوح في مركز المدينة المقفر، وقد أغلقت العشرات من محلات السجاد والمجوهرات أبوابها، وكذلك المقاهي الصغيرة في شارع "تشيكين" المزدحم عادة.

ويقول أصحاب الأعمال التجارية إنهم اتخذوا هذه الخطوة لحماية محلاتهم وبضائعهم، كما عبّر بعضهم عن قلقهم بخصوص من الذين سيكونون زبائنهم في المستقبل.

وقال أحد أصحاب المتاجر لرويترز "أنا في حالة صدمة كاملة. دخول طالبان أرعبني، لكن مغادرة الرئيس أشرف غني، وتركنا جميعا في هذا الوضع، هو الأسوأ على الإطلاق".

وقال عدد من سكان كابول إن الدوائر الحكومية خالية، وكذلك حي السفارات غير البعيد عن مطار كابول والذي أصبح مهجورا بالكامل مع مغادرة الدبلوماسيين وعائلاتهم البلاد.

لكن طالبان تقول إنه سيكون بمقدور الناس استئناف أنشطتهم اليومية قريبا، وأكد أحد قادة الحركة لرويترز إن "الحياة الطبيعية ستستمر وبطريقة أفضل بكثير" مما كانت عليه.