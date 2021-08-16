وسائل إعلام: تحطم طائرة يعتقد أنها أفغانية جنوبي أوزبكستان

وكالات:

أفادت وسائل إعلام محلية بأن طائرة عليها شارات أفغانية تحطمت في ولاية صرخنداريا جنوبي أوزبكستان اليوم الاثنين.

وذكر موقع Gazeta.uz أن الطائرة التي تحمل شارة سلاح الجو الأفغاني تحطمت في منطقة شيرآباد بولاة صرخنداريا مساء أمس الأحد.

وانتشرت في منصات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر أجزاء من الطائرة المحطمة ومصابا واحدا على الأقل.

وحسب Gazeta.uz، فإنه لم يتسن الحصول على تعليق من الخارجية الأوزبكية، فيما قالت وزارة الدفاع إنها "تدرس الوضع".

وأكد مصدر محلي لـ Gazeta.uz أن جنديين أفغانيين نقلا إلى المستشفى في فرع مدينة ترمذ للمركز العلمي الجمهوري للمساعدات الطبية الطارئة.

وحسب معلومات غير مؤكدة، فقد تمكن من كانوا على متن الطائرة من القفز بالمظلات.