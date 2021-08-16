Masrawy logo white

وصول أحد أبرز القادة الأفغان في الحرب على طالبان إلى إيران

11:47 ص الإثنين 16 أغسطس 2021
وصول أحد أبرز القادة الأفغان في الحرب على طالبان إلى إيران

محمد إسماعیل خان

وكالات:

وصل محمد إسماعیل خان، والي هرات السابق وأحد أبرز القادة الأفغان في الحرب على "طالبان"، إلى مدينة مشهد الإيرانية بعدما كان يخضع للإقامة الجبرية في أفغانستان، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

ويوم الجمعة الماضي أعلنت حركة "طالبان" أن إسماعيل خان وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في ولاية هرات شمال غربي أفغانستان استسلموا لها عقب سقوط مركز الولاية في قبضة المسلحين.

وشددت الحركة على أنها قدمت ضمانات أمنية إلى المسؤولين الذين استسلموا إليها.

محمد إسماعيل خان حركة طالبان طالبان تحكم أفغانستان إيران أفغانستان

الخبر التالى:

وسائل إعلام: تحطم طائرة يعتقد أنها أفغانية جنوبي أوزبكستان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
101

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

233

متعافون اليوم

285358

إجمالي الإصابات

234114

إجمالي الوفيات

234114

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا