وصول أحد أبرز القادة الأفغان في الحرب على طالبان إلى إيران

وكالات:

وصل محمد إسماعیل خان، والي هرات السابق وأحد أبرز القادة الأفغان في الحرب على "طالبان"، إلى مدينة مشهد الإيرانية بعدما كان يخضع للإقامة الجبرية في أفغانستان، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

ويوم الجمعة الماضي أعلنت حركة "طالبان" أن إسماعيل خان وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في ولاية هرات شمال غربي أفغانستان استسلموا لها عقب سقوط مركز الولاية في قبضة المسلحين.

وشددت الحركة على أنها قدمت ضمانات أمنية إلى المسؤولين الذين استسلموا إليها.