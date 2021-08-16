وزير الدفاع البريطاني: لن نعود للقتال في أفغانستان..والوقت ليس مناسبا للاعتراف بسلطة طالبان

لندن- (د ب أ):

أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الاثنين، أن القوات البريطانية لن تعود لقتال المسلحين في أفغانستان، وقال إن "الوقت ليس مناسبا" للاعتراف بسلطة طالبان على البلاد.

ونقل موقع قناة "سكاي نيوز عربية" عنه القول :"أقر بأن طالبان تسيطر على البلاد ... أعني، ليس عليك أن تكون خبيرا في العلوم السياسية لتكتشف ذلك".

وردا على سؤال عما إذا كانت بريطانيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) سيعودان إلى أفغانستان، قال والاس "هذا ليس مطروحا ... لن نعود".

وقال إن القطاع العسكري من مطار كابول آمن، وأن بريطانيا تبذل ما في وسعها لإجلاء المواطنين البريطانيين والأفغان الذين على صلات ببريطانيا.

وأضاف :"هدفنا ... خروج ما يتراوح بين 1200 و1500 في اليوم بحسب قدرة طائراتنا، وسنحافظ على هذا المعدل".

وحول إمكانية الاعتراف بسلطة طالبان على أفغانستان، قال بن والاس :"الوقت ليس مناسبا الآن".

وأضاف :"سيحدث الكثير قبل أن تُتخذ هذه القرارات ... الفيصل سيكون أفعالهم وليس الأقوال".

وتوقع أن "يشهد العالم موجة هجرة كبيرة بسبب أوضاع أفغانستان".