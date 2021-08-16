رئيس الوزراء الياباني: سنقيم قواعد لعلاج كورونا بالأجسام المضادة في الفنادق

طوكيو- (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الاثنين، إن بلاده ستقيم قواعد لعلاج مرض "كوفيد -19" بالأجسام المضادة، في الفنادق بجميع أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن سوجا القول، إن السيطرة على الفيروس في طوكيو ستتحكم في مدى انتشاره في الدولة كلها، مضيفا أنه يرغب في العمل مع طوكيو من أجل بناء نظام رعاية صحية.

وفي الوقت نفسه، أشار سوجا إلى أن العلاج بالأجسام المضادة المعادلة، يعد أمرا في غاية الأهمية.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "سانكي" اليابانية، أنه من المقرر أن يتم تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بمكافحة الفيروس في البلاد، حتى منتصف سبتمبر المقبل.

وقد شهدت الأيام الماضية إطلاق دعوات إلى فرض نوع الإغلاق الإلزامي الذي شوهد في أجزاء عديدة من العالم، في اليابان التي تتجنب حتى الآن مثل هذه الإجراءات القاسية، في الوقت الذي تكافح فيه أسوأ موجة من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وحذرت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، يوم الجمعة الماضي، من أن الوضع في العاصمة بلغ مستوى كارثيا حيث قفزت الحالات إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من أربعة أضعاف في غضون ثلاثة أسابيع فقط.

ووصف خبراء الفيروسات الوضع بأنه "خارج عن السيطرة" في وقت سابق في تحليل قدموه إلى حكومة العاصمة. ودعا حكام المقاطعات وعضو بارز في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الحكومة المركزية إلى التفكير في فرض إجراءات صارمة.