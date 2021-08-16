طالبان: أجبرنا قوات الجيش الأفغاني في قندهار على الاستسلام

كابول- (بي بي سي):

قالت حركة طالبان، في بيان، إنها كسرت، أخيرا، مقاومة قوات الجيش الأفغاني الخاصة في مطار قندهار، وأجبرت الآلاف منهم على الاستسلام.

وحاصر مقاتلو طالبان قوات الجيش الأفغاني، على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

وتعد قندهار، ثاني أكبر مدن أفغانستان، مقرا لقاعدة باغرام الجوية، مركز عمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد.