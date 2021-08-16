طالبان: الأمن مستتب في أفغانستان

كابول- (بي بي سي):

قال مسؤولون في حركة طالبان اليوم إن الأمن مستتب في أفغانستان، ولم ترد أنباء عن حصول اشتباكات في أي من مناطق البلاد في اليوم التالي لاستيلاء مقاتلي الحركة على العاصمة كابول.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول في الحركة لم يذكر اسمه قوله إن "الوضع سلمي حسب تقاريرنا".

وانهارت الحكومة المدنية أمس الأحد مع دخول طالبان العاصمة، وفرار الرئيس أشرف غني إلى الخارج، ومحاولة آلاف السكان والأجانب الهروب من البلاد.