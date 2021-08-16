هيئة الطيران المدني الأفغانية: إلغاء الرحلات التجارية من مطار حامد كرزاي الدولي

كابول- (أ ش أ):

أعلنت هيئة الطيران المدني الأفغانية اليوم الإثنين إلغاء الرحلات التجارية من مطار حامد كرزاي الدولي.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الجانب المدني من المطار مغلق بحسب إشعار للطيارين.

في السياق ذاته، حذرت السفارة الأمريكية في أفغانستان الأشخاص من التوجه إلى مطار كابول ما لم يتلقوا تعليمات صريحة بذلك، وذلك في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقالت السفارة"نذكر جميع المواطنين الأمريكيين والمواطنين الأفغان بأن الوضع الأمني ​​في كابول لا يزال غير آمن .. من فضلك لا تتوجه إلى المطار حتى يتم إعلامك بذلك".

وقد شوهدت حشود كبيرة من الأشخاص عند مدخل مطار حامد كرزاي الدولي وأيضا داخل المطار أثناء محاولتهم الصعود على متن طائرة في مشاهد فوضوية في وقت متأخر من الليلة الماضية والساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.