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كازاخستان تنفي وجود الرئيس الأفغاني على أراضيها

08:54 ص الإثنين 16 أغسطس 2021
كازاخستان تنفي وجود الرئيس الأفغاني على أراضيها

الرئيس الأفغاني أشرف غاني

نور سلطان- (أ ش أ):

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخية أيبك صمادياروف اليوم الإثنين بأن الرئيس الأفغاني أشرف غاني ليس في كازاخستان.

وقال في تصريح لوكالة تاس الروسية للأنباء: "غاني ليس في كازاخستان".

وفي وقت سابق قال الرئيس الأفغاني إنه غادر أفغانستان لمنع إراقة الدماء، لكنه لم يحدد مكان تواجده الحالي.

وأخبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية وكالة تاس الروسية أمس أنه لا يوجد مواطنون من كازاخستان في أفغانستان باستثناء أعضاء البعثة الدبلوماسية للبلاد. وأضاف أن السفارة الكازاخية ستواصل العمل في العاصمة الأفغانية بعدد أقل من الموظفين.

ودخل عناصر من حركة طالبان العاصمة الأفغانية كابول أمس بدون مقاومة، وبدأوا في السيطرة على المباني الحكومية ومراكز الشرطة التي هجرتها القوات الحكومية. وغادر الرئيس الأفغاني أشرف غاني البلاد. وأعلنت طالبان لاحقًا أنها سيطرت على جميع أحياء العاصمة.​

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