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جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث تطورات الوضع في أفغانستان وجوتيريش يدعو لضبط النفس

02:31 ص الإثنين 16 أغسطس 2021
جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث تطورات الوضع في أفغانستان وجوتيريش يدعو لضبط النفس

مجلس الأمن الدولي

نيويورك-(د ب أ):

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة في وقت لاحق اليوم الإثنين لبحث تطورات الوضع في أفغانستان بعد دخول طالبان للعاصمة كابول.

وتم تأكيد عقد اجتماع مفتوح يعقبه مشاورات مغلقة بعد طلب من إستونيا والنرويج.

وسيلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كلمة أمام الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددهم 15 دولة، وفقا لما ذكره مكتبه.

وقال البيان إن جوتيريش يتابع الوضع في أفغانستان بقلق عميق وحث حركة طالبان وجميع الأطراف على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل حماية الأرواح وضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية".

وذكر البيان أن "الأمم المتحدة لا تزال عازمة على المساهمة في الوصول لتسوية سلمية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الأفغان، ولا سيما النساء والفتيات، وتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة والدعم الحيوي للمدنيين المحتاجين".​

مجلس الأمن الدولي أفغانستان طالبان أنطونيو جوتيريش

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