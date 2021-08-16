ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 شخصًا

بورت أو برنس-(د ب أ):

أعلنت هيئة الحماية المدنية في هايتي؛ ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.

وقال رئيس هيئة الدفاع المدني في هايتي الأحد-الإثنين، إن حصيلة الوفيات جراء الزلزال المدمر الذي ضرب أول أمس السبت جنوب البلاد ارتفعت إلى 1297 شخصا على الأقل.

وضرب تلك الدولة الفقيرة الواقعة بمنطقة الكاريبي، وهي مستعمرة فرنسية سابقا، زلزال بقوة 2ر7 درجة على مقياس ريختر.