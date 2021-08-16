بعد سقوط كابول.. ترامب يدعو بايدن إلى الاستقالة من منصبه

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأحد جو بايدن إلى الاستقالة من منصبه بعد اقتحام طالبان العاصمة الأفغانية كابول، حسبما ذكرت "نيوزويك" الأمريكية.

وقال ترامب في بيان مقتضب الأحد: "لقد حان الوقت ليستقيل بايدن من منصبه، ما سمح بحدوثه في أفغانستان وصمة عار، بالتزامن مع الارتفاع الهائل في إصابات كورونا، وكارثة الحدود، وتدمير استقلال الطاقة، والاقتصاد المعطل" مضيفًا أنها صفقة ليست كبيرة لأن بايدن لم ينتخب بشكل شرعي.

وسيطرت حركة طالبان على أفغانستان في أقل من 3 أشهر، من بدء الانسحاب الأمريكي من البلاد، ومع دخول مقاتلو الحركة إلى العاصمة كابول وسيطرتهم على المرافق العامة بما فيهم القصر الرئاسي، ورفع علم الحركة عليه، سارعت الدول في عمليات الإجلاء خوفًا على رعاياهم.