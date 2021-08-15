بايدن يبحث الوضع في كابول مع فريق الأمن القومي الأمريكي

واشنطن - (د ب أ)

أفاد الحساب الرسمي للبيت الأبيض على تويتر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث إلى فريقه للأمن القومي بشأن الوضع الأمني الحالي في العاصمة الأفغانية كابول، حيث تم بحث إجلاء الأفراد المدنيين وموظفي المساعدة الأفغان وحلفاء آخرين.

وشاركت نائبة الرئيس كامالا هاريس في المكالمة التي جرت بتقنية الفيديو. ويقيم بايدن حاليا في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، بولاية ماريلاند.

ولم يتضح ما إذا كان بايدن سيدلي ببيان عام اليوم الأحد بشأن عودة طالبان السريعة للسلطة في كابول وفي أنحاء أفغانستان عقب انسحاب القوات الأمريكية.