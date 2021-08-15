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مفتي الجمهورية ينعى ضحايا انفجار صهريج وقود في لبنان

10:47 م الأحد 15 أغسطس 2021
مفتي الجمهورية ينعى ضحايا انفجار صهريج وقود في لبنان

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

القاهرة- (أ ش أ):

نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، ضحايا انفجار خزانات تحتوي على الوقود في بلدة التليل بمنطقة عكار بلبنان؛ ما تسبب في سقوط عددٍ كبير من القتلى والمصابين وصل حتى الآن إلى 22 قتيلًا و80 مصابًا.

وقال مفتي الجمهورية في بيان اليوم الأحد: "ندعو المولى عز وجل أن ينعم لبنان الشقيق، هذا البلد العزيز على قلب كل عربي، بالأمن والأمان والاستقرار".

وتوجَّه علام بخالص العزاء والمواساة إلى دولة لبنان قيادةً وحكومة وشعبًا، وإلى أسر ضحايا الحادث الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت منطقة عكار شمالي لبنان قد شهدت انفجارًا ضخمًا في الساعات الأولى من صباح اليوم بخزان وقود أثناء تجمع المواطنين؛ ما أسفر عن مصرع 22 شخصًا وإصابة 80 آخرين على الأقل.​

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