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شكري يعرب لنظيره الجزائري عن تعازي مصر في ضحايا الحرائق

10:28 م الأحد 15 أغسطس 2021
شكري يعرب لنظيره الجزائري عن تعازي مصر في ضحايا الحرائق

سامح شكري

مصر - (أ ش أ)

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأحد اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، نقل خلاله مُجددًا تعازي جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبًا، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وشعبها الشقيق، وذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت مؤخرًا بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن وفاة وإصابة العديد من الأشقاء الجزائريين.

صرح بذلك المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ .

كما أكد الوزير شكري لنظيره الجزائري على تضامن مصر الكامل مع الجزائر الشقيقة، ووقوفها معها في هذا المُصاب الأليم، مُتمنيًا الشفاء العاجل لكافة المُصابين.

هذا المحتوى من

Asha
سامح شكري وزارة الخارجية المصرية رمطان لعمامرة حرائق الجزائر

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