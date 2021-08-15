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واشنطن ترسل 1000 جندي لدعم عمليات الإجلاء من كابول

10:23 م الأحد 15 أغسطس 2021
واشنطن ترسل 1000 جندي لدعم عمليات الإجلاء من كابول

وزارة الدفاع الأمريكية

وكالات

أعلن مسؤول أمريكي يوم الأحد أن وزارة الدفاع الأمريكية قررت إرسال 1000 جندي إضافيين للمساعدة في عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابول، ليصل بذلك قوام القوات المرسلة إلى 6 آلاف، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الألف جندي المشار إليهم من الفرقة 82 المحمولة جوًا، وكانوا في حالة تأهب قبل هذا القرار.

هذا وسيطرت حركة طالبان على التلفزيون الحكومي في العاصمة الأفغانية كابول، وتدعو المواطنين عبره للهدوء، حسبما ذكرت "العربية".

وبعد ساعات من فرار الرئيس الأفغاني أشرف غني من البلاد، عقد قادة من طالبان مؤتمرًا صحفيًا في القصر الرئاسي في كابول

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