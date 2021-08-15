مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعًا غدًا لبحث الوضع في أفغانستان
وكالات
قرر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، عقد اجتماع عاجل صباح الاثنين لبحث الوضع في أفغانستان، بعد سيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، حسبما ذكرت "العربية".
ودخل مقاتلو حركة طالبان العاصمة الأفغانية كابول الأحد، وسيطروا على مرافق ومؤسسات حكومية بعد قتال لم يدم طويلاً مع قوات الأمن الأفغانية، في سعي الحركة إلى العودة لحكم البلاد مرة أخرى بعد 20 عامًا من الحرب الأمريكية على أفغانستان.
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