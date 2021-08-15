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المحكمة الإسرائيلية العليا تجمد تهجير 3 عائلات من حي الشيخ جراح

10:13 م الأحد 15 أغسطس 2021
المحكمة الإسرائيلية العليا تجمد تهجير 3 عائلات من حي الشيخ جراح

حي الشيخ جراح - أرشيفية

فلسطين - (أ ش أ)

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء اليوم، قرارًا يقضي بتجميد تهجير 3 عائلات من حي الشيخ جراح حتى نهاية الإجراءات.

ومنازل العائلات الثلاث وهي الداودي، وحماد، والدجاني تم تشييدها عام 1956 بمبادرة من الحكومة الأردنية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين لقاء تنازل هذه العائلات الفلسطينية عن صفة اللاجئين بعد طردهم من منازلهم في القدس الغربية المحتلة عام 1948.

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حي الشيخ جراح فلسطين المحكمة الإسرائيلية العليا الاحتلال الإسرائيلي

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