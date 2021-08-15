جونسون يحذر الدول الغربية من الاعتراف بحكومة جديدة لطالبان دون اتفاق مسبق

لندن - (د ب أ)

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد الدول الغربية من الاعتراف بطالبان كحكومة جديدة في أفغانستان دون اتفاق مسبق.

وقال جونسون عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي الوزاري إنه من الواضح أنه ستكون هناك قريبا حكومة جديدة في كابول .

وأضاف: "غير أنه من الأهمية بمكان أن تعمل الدول الغربية معا لتوضيح لمن يقود افغانستان ، سواء طالبان أو أى شخص آخر، أنها لا يمكن أن تصبح "أرضا خصبة للإرهاب"

وأضاف جونسون أن الوضع في أفغانستان "صعب للغاية"، وقال إن الاولوية القصوى في الوقت الحالي هي جلب أكبر عدد ممكن من الرعايا البريطانيين والموظفين المحليين خارج البلاد في أقرب وقت ممكن.