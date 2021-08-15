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"رفعت علمها على القصر".. عناصر طالبان داخل المبنى الرئاسي في كابول (صور)

09:19 م الأحد 15 أغسطس 2021
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وكالات

رفعت حركة طالبان علمها على مقر القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول، بعد اقتحام القصر دون مقاومة.

وسيطرت حركة طالبان على القصر الرئاسي في كابول دون وقوع أي اشتباكات مع حراس الأمن.

وقال أحد قادة طالبان من داخل القصر، وفقًا لـ"بي بي سي" إن الحركة تسعى إلى "حكومة تشاركية" في أفغانستان. غير أنه قال إن القرار النهائي يعود إلى المكتب السياسي للحركة.

وتداول رواد مواقع التواصل صورًا لعناصر طالبان داخل القصر الرئاسي في كابول.

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