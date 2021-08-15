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أول تعليق من الرئيس الأفغاني بعد هروبه من كابول

09:10 م الأحد 15 أغسطس 2021
أول تعليق من الرئيس الأفغاني بعد هروبه من كابول

أشرف غني

وكالات

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، أنه اختار اليوم خيارًا صعبًا للوقوف في مواجهة حركة طالبان التي أرادت دخول القصر الرئاسي، أو مغادرة الوطن.

وتابع في بيان في أول تعليق له بعد هروبه من كابول عقب سقوطها في أيدي طالبان، أنه ضحى بحياته طوال العشرين عامًا الماضية.

وأضاف أنه حال استمر في مكانه لقتل الكثير من أبناء شعبه ودمرت مدينة كابول، وأنه اختار الخروج لتفادي فيضان إراقة الدماء.

وأشار إلى أن طالبان كسبت حكم السيف والبنادق والآن هم مسؤولون عن حماية شرف أبناء الوطن وثرواتهم وعزة النفس، لكنهم لن يكسبوا شرعية القلوب.

وغادر الرئيس الأفغاني أشرف غني أفغانستان، ورفض مكتبه التعليق على أنباء الوجهة التي اختارها لنفسه، قائلاً "إنه لا يمكن الإفصاح عن تحركات الرئيس أشرف غني لأسباب أمنية".

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