ألمانيا تعلن البدء في إجلاء أول دفعة من موظفي سفارتها في كابول اليوم

برلين - (د ب أ)

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مساء اليوم الأحد أن من المنتظر البدء في إجلاء أول دفعة من موظفي السفارة الألمانية في كابول اليوم.

وأوضح السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن طائرات النقل التابعة للجيش ستقلع هذه الليلة " حتى تدعم أعمال الإجلاء اللازمة وتنفذ هذه الأعمال في الأيام المقبلة أيضا".

وذكر ماس أن الطائرات العسكرية ستنقل الناس أولا من كابول إلى بلد مجاور " وسنوفر طائرات مدنية للنقل اللاحق من هذا البلد إلى ألمانيا".

وكشف ماس أن "فريق عمليات مركزيا" تابعا للسفارة سيظل في الجزء المؤمن عسكريا في مطار كابول لإبقاء السفارة قادرة على العمل ولمتابعة تدابير الإجلاء اللاحقة.

واستطرد الوزير الألماني:" نبذل كل ما في وسعنا من أجل إتاحة مغادرة مواطنينا وموظفينا المحليين السابقين في الأيام المقبلة، ومن الصعب في الوقت الراهن توقع الظروف التي يمكن أن يتم فيها هذا الأمر"، مشيرا إلى أن هذا هو السبب في إجراء الحكومة الألمانية تشاورا وثيقا مع الولايات المتحدة وشركاء دوليين آخرين " وقد اتفقنا على أن نتبادل الدعم في إجراءات الإجلاء في الأيام المقبلة".

وعن نقل طاقم السفارة إلى الجزء العسكري من مطار كابول، قال ماس: "الزملاء هناك الآن وهم في أمان" وذكر أن لجنة إدارة الأزمة أجرت خلال جلستها بعد ظهر اليوم اتصالا معهم.