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سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة داخل سوريا

08:45 م الأحد 15 أغسطس 2021
سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة داخل سوريا

طائرة إسرائيلية مسيرة

تل ابيب - (د ب ا)

سقطت طائرة إسرائيلية مسيرة في الأراضي السورية أمس السبت بسبب مشاكل فنية، حسبما قال الجيش الإسرائيلي على تويتر.

وفقا للجيش الإسرائيلي، لا يوجد قلق من تسرب معلومات، والحادث قيد التحقيق، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني مساء اليوم الأحد.

ولم يكشف الجيش الإٍسرائيلي عن طبيعة مهمة الطائرة المسيرة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، استهدفت إسرائيل منذ بداية العام الجاري، الأراضي السورية 14 مرة ودمرت أكثر من 40 هدفا ما اسفر عن مقتل نحو 100 شخص.

طائرة إسرائيلية مسيرة الاحتلال الإسرائيلي سوريا تل ابيب تويتر

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