"العربية": غني يؤكد أن طالبان كان لديها الاستعداد لمهاجمة كابول بشكل دموي

وكالات

أكد الرئيس الأفغاني أشرف غني، الأحد، أن طالبان كان لديها الاستعداد لمهاجمة كابول بشكل دموي، حسبما ذكرت العربية.

ونقلت "العربية" عن غني قوله، إن معظم المواطنين الأفغان قلقون على مستقبلهم.

وفر الرئيس الأفغاني أشرف غني، من العاصمة الأفغانية كابول بعد دخول حركة طالبان وسيطرتها على المرافق الحكومية في العاصمة.

أكد رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، عبد الله عبد الله، اليوم الأحد، فرار الرئيس أشرف غني من البلاد، في الوقت الذي تطوق فيه قوات حركة طالبان العاصمة كابول.