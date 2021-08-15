مالك أرض "خزان الوقود" يروي تفاصيل كارثة عكار (فيديو)

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الأحد، منسوب لمالك الأرض التي انفجرت بداخلها خزانات تحتوي على مادة البنزين في بلدة التليل بمحافظة عكار في لبنان.

وسرد صاحب الأرض التي شهدت الكارثة فجر اليوم، تفاصيل الحادث الدموي، قائلاً إنه أثناء تعبئة مواطنين للبنزين جاءت قوة من الجيش لسحب الوقود الموجود في الخزان وتبقى به جزء.

وتابع: "أثناء تدافع الناس على مكان الخزان لسحب الوقود المتبقي في الخزان، تطور الأمر لاشتباكات بين بعضهم البعض، وفى هذه الأثناء أسقط أحدهم سيجارة في الخزان ما تسبب في اندلاع الحريق".

ألقت قوات الأمن اللبنانية، الأحد، القبض على جورج رشيد، مالك قطعة الأرض الواقعة في بلدة التليل بعكار شمالي لبنان، التي انفجر فيها خزان للوقود.

وبلغت حصيلة الإصابات جراء الحادث الدموي 28 قتيلاً و80 مصابًا، في أحدث إحصاء للصحة اللبنانية.